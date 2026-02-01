L' allarme di Cna | Impedire la desertificazione economico-produttiva

Più di un imprenditore artigiano su cinque in provincia di Padova pensa di chiudere entro cinque anni. L’allarme arriva dalla Cna, che segnala una crescente desertificazione economico-produttiva nella zona. Molti artigiani si sentono abbandonati e senza prospettive, e alcuni stanno già considerando di lasciare l’attività. La situazione rischia di aggravarsi se non si interviene subito per sostenere le piccole imprese locali.

Secondo un sondaggio effettuato su un ampio campione di imprese associate, più di un imprenditore artigiano su cinque in provincia di Padova sta valutando di smettere entro i prossimi 5 anni Più di un imprenditore artigiano su cinque in provincia di Padova sta valutando di smettere entro i prossimi 5 anni. Il dato emerge da un’indagine dell’ufficio studi di Cna Padova e Rovigo su di un ampio campione di imprese associate. Alla domanda «Tra quanti anni pensa di smettere di lavorare o ridurre molto il tuo impegno in azienda?», il 4,8% degli imprenditori ha risposto «tra meno di 2 anni», il 16,7% tra 2 e 5 anni, il 14,3% tra 5 e 10 anni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Cna Padova Meno vetrine ma superfici più ampie. L’allarme di Confesercenti: «Si rischia la desertificazione» Il settore del commercio di vicinato sta attraversando una fase di trasformazione significativa, con meno vetrine e superfici più ampie. “Irpinia sempre più verso la desertificazione”: allarme della Nidil Cgil L’allarme sulla crescente desertificazione dell’Irpinia, sollevato dalla Nidil Cgil, evidenzia le difficoltà sociali ed economiche della regione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cna Padova Argomenti discussi: L’allarme di Cna. Occupazione in calo: Il fattore esperienza sempre più importante; Maltempo: CNA Sicilia chiede interventi immediati; Allarme lavoro, solo l'11% delle imprese trova personale qualificato; L'allarme degli artigiani: A Bolzano mancano case e aree produttive, nel fondovalle prezzi ormai insostenibili. L’allarme di Cna. Occupazione in calo: Il fattore esperienza sempre più importanteMattei: Preoccupa la difficoltà di incontro tra domanda e offerta. C’è una contrazione di 640 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Siamo in prima linea per creare opportunità a favore dei gio ... msn.com Agricoltura in crisi dopo il ciclone Harry: l’allarme della CNALa CNA, con un comunicato del 23 gennaio 2026, segnala i gravissimi danni provocati dal ciclone Harry all’agricoltura di Sicilia, Calabria e ... ipsoa.it Sicurezza, l’allarme della CNA: “Pescara scivola in classifica, ora serve un patto con le imprese”. La proposta di Luciano Di Lorito: “Commercianti sentinelle del territorio” - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.