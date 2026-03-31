Cremona profanata la tomba di una 94enne i resti dell' anziana accatastati e bruciati nel cimitero ipotesi rito esoterico

A Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese, si è verificato un grave episodio nel cimitero locale. La tomba di una donna di 94 anni è stata profanata e i resti, accatastati e incendiati. Tra le ipotesi avanzate ci sono un atto casuale, una bravata e un possibile rito esoterico, con le ossa usate come materiale. La comunità si è trovata di fronte a un evento che ha provocato forte sgomento.

Tra le ipotesi, oltre a quella di una "bravata" o di un atto casuale, prende piede quella di un presunto "rito esoterico", con le ossa della anziana donna usate come materiale Un risveglio carico di sgomento per la comunità di Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese. Nella nott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cremona, profanata la tomba di una 94enne, i resti dell'anziana accatastati e bruciati nel cimitero, ipotesi "rito esoterico" Articoli correlati Profanata la tomba di una donna nel cimitero di Persico Dosimo, bruciati i resti: indagini in corsoVandali sono entrati nel cimitero di Perschillo, frazione del comune di Persico Dosimo (Cremona). Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angoloPersico Dosimo (Cremona) – Hanno profanato la tomba di una 94enne morta nel 1998. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Riti satanici al cimitero di Persichello, profanata una tomba e dato fuoco alle ossa. Indagano i carabinieri; Tomba profanata a Persichello, indagini a 360 gradi per identificare i colpevoli; Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angolo; Tomba devastata e resti incendiati: shock al cimitero di Persico. Profanata anche la sua tomba. Lei come Pamela Genini: orrore nel cimitero italianoUn episodio inquietante scuote la tranquillità della provincia di Cremona, dove nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si è verificata una profanazione di ... thesocialpost.it Castelleone Cremona Italia: Volta della Cappella dello Spirito Santo nella Chiesa di Santa Maria in Bressanoro. Exif, immagine ad alta risoluzione: https://www.milanofotografo.it/FotografiaDettagliFoto.aspxID=4051&r=fb Leggi oltre: https://www.milanofotogra facebook #ZLS di Cremona per aumentare la forza attrattiva, #opportunità #agevolazioni e #sviluppo nell'incontro del 18 marzo 2026 alla Fiera di Cremona Iscrizione: cmp.camcom.it/eventi #UnioncamereLombardia @RegLombardia @unioncamere x.com