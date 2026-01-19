Crans-Montana la cameriera del Constellation smentisce Jessica Moretti | Ci ha detto di travestirci stava filmando

Louise, unica cameriera sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, smentisce Jessica Moretti riguardo alle circostanze dell’incidente. La testimone afferma di aver scelto i costumi e di aver filmato l’arrivo delle bottiglie ai tavoli, contraddicendo le dichiarazioni della titolare. La sua versione dei fatti contribuisce a chiarire alcuni aspetti della vicenda, offrendo una prospettiva diversa su quanto accaduto nel locale.

Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto ‘è una catastrofe'”

A Crans-Montana, i gestori del locale Le Constellation, Jessica Maric e Jacques Moretti, sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. L’inchiesta riguarda un episodio avvenuto nella serata in questione, durante la quale un testimone ha riferito che i presenti hanno commentato la situazione come “una catastrofe”. La vicenda è attualmente al centro di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stata sollevata dall'obbligo di domiciliari. La decisione riguarda la gestione della sua posizione giudiziaria, che non comporterà più restrizioni domiciliari. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per la proprietaria e la comunità locale, senza modificare la natura delle indagini in corso.

