Sono quasi morto credo di essere bruciato | le disperate chiamate ai soccorritori a Crans-Montana

Una serie di chiamate di emergenza provenienti da Crans-Montana rivela la paura e la confusione delle persone coinvolte nella tragedia. Molti gridano ai soccorritori di essere quasi morti o bruciati, mentre tentano di descrivere la loro situazione e chiedere aiuto. Le registrazioni ottenute dall’emittente BFMTV mostrano la disperazione di chi si trovava nel caos, cercando di salvare la propria vita o di trovare i propri cari tra le fiamme.

L'emittente francese BFMTV ha ottenuto alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza fatte dalle vittime della strage, dai loro familiari alla disperata ricerca dei propri cari e dai soccorritori.

La madre di Giovanni Tamburi, tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sottolinea il senso di rispetto per i giovani.

Dopo due settimane di coma farmacologico, Manfredi Marcucci, uno dei feriti dell’incidente di Crans-Montana, si è svegliato.

