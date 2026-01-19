Licenza sospesa per 15 giorni a un bar di Conversano | Ritrovo di pregiudicati e spacciatori

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar nel centro di Conversano, a causa della presenza di pregiudicati e spacciatori tra i clienti abituali. Il provvedimento, emesso dal Questore di Bari, Annino Gargano, mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. La sospensione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità nel territorio.

Pregiudicati e droga: licenza sospesa 10 giorni per un bar di Porto San Pancrazio

Il questore di Verona ha disposto la sospensione di dieci giorni della licenza di un bar in via Galileo Galilei, Porto San Pancrazio, a seguito di controlli relativi a pregiudicati e traffico di droga, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme vigenti.

