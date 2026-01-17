Bar di via Plebiscito chiuso per sette giorni | troppi pregiudicati tra i clienti

Il bar di via Plebiscito resterà chiuso per sette giorni a causa di rischi alla sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha deciso la sospensione temporanea dopo controlli che hanno evidenziato la presenza di soggetti pregiudicati tra i clienti, creando un ambiente potenzialmente pericoloso. La misura mira a garantire la sicurezza e l’ordine nella zona, in attesa di ulteriori verifiche e interventi.

Locale sospeso per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un bar con punto di raccolta scommesse sportive situato in via Plebiscito, a seguito di numerosi controlli che hanno evidenziato una situazione di grave rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il locale, infatti, era diventato luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati. I controlli e il provvedimento del Questore. Il provvedimento è stato notificato al gestore dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Centrale", che hanno apposto i sigilli al termine di una serie di accertamenti svolti nel tempo.

Catania, “ritrovo di pregiudicati”: sospeso un bar di via Plebiscito - CATANIA – La polizia ha sospeso l’attività di un bar con punto di raccolta di scommesse sportive in via Plebiscito. livesicilia.it

Sigilli al bar con punto scommesse in via Plebiscito: ritrovo di pregiudicati, attività sospesa - La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’ attività di un bar con punto di raccolta scommesse in via Plebiscito, divenuto nel tempo un abituale luogo di ritrovo per pregiudicati. lasicilia.it

CATANIA, BAR DI VIA PLEBISCITO CHIUSO PER 7 GIORNI: SOSPESA L’ATTIVITÀ PER ORDINE PUBBLICO La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar con punto di raccolta scommesse sportive di via Plebiscito, divenuto - facebook.com facebook

