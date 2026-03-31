Covid spunta la variante Cicada | dove circola e perché preoccupa gli esperti

È stata individuata una nuova variante del virus che causa il COVID-19, denominata Cicada. La variante si sta diffondendo in diversi paesi e sono stati riscontrati i primi casi negli Stati Uniti. La sua presenza si è sviluppata gradualmente nel tempo, senza un'apparizione improvvisa. La variante ha attirato l’attenzione degli esperti a causa della sua diffusione e delle caratteristiche genetiche analizzate finora.

La diffusione globale e i primi segnali dagli Stati Uniti. Non è una variante esplosa all’improvviso, ma una presenza che si è fatta largo lentamente. BA.3.2, ribattezzata “ Cicada ”, è oggi sotto osservazione dopo essere stata individuata in almeno 23 Paesi. Il primo campione risale al novembre 2024 in Sudafrica, ma è nel corso del 2025 che il virus ha iniziato a circolare in modo più evidente, fino a emergere con maggiore forza negli Stati Uniti. Qui è stato individuato inizialmente in un viaggiatore e successivamente rilevato anche nelle acque reflue, segnale di una diffusione più ampia rispetto ai soli casi clinici registrati. Perché “Cicada” è diversa dalle altre varianti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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