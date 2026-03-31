Covid la variante Cicada BA3.2 già in 23 Paesi | sintomi comuni ma è più immunoevasiva

La variante BA.3.2 "Cicada" del coronavirus SARS-CoV- 2 è attualmente presente in almeno 23 Paesi e risulta in rapida diffusione, in particolar modo negli USA, alla luce delle caratteristiche immunoevasive emerse dalle analisi. Tuttavia, tra i sintomi comuni nei pazienti Covid non si segnalano differenze con altre varianti della famiglia Omicron, come tosse, febbre e dolori muscolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Covid, spunta la variante Cicada. I sintomi? Non sembrano più gravi, ma ha un elevato numero di mutazioni

Cos’è il «Cicada», nuova variante Covid: sintomi e vacciniUna nuova variante del COVID si sta diffondendo e gli esperti stanno iniziando a prestarle attenzione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Covid, spunta la nuova variante Cicada: BA.3.2 'confonde' le difese immunitarie; Covid, arriva la variante Cicada in Thailandia: cos’è, sintomi e rischi; Covid, arriva la nuova variante Cicada: cos'è, i sintomi e quali sono i rischi. Pregliasco: Rimarrà per anni; Covid, la nuova variante Cicada esplode negli Usa. Pregliasco: Sfugge alle difese immunitarie.

Covid, la variante Cicada BA.3.2 già in 23 Paesi: sintomi comuni, ma è più immunoevasivaLa variante BA.3.2 Cicada del coronavirus SARS-CoV- 2 è attualmente presente in almeno 23 Paesi e risulta in rapida diffusione, in particolar ... fanpage.it

Una nuova variante Covid circola in 23 Paesi: cosa cambia per chi si è già vaccinato x.com

La provincia di Trapani si svuota. Dopo il Covid è sparita una piccola città #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook