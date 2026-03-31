Una nuova variante del COVID, denominata «Cicada», sta iniziando a diffondersi tra la popolazione. Gli esperti stanno monitorando attentamente la situazione e analizzando i sintomi associati. Sono stati avviati studi sui vaccini disponibili e sulla loro efficacia contro questa variante. La diffusione e le caratteristiche della «Cicada» sono al centro delle osservazioni ufficiali delle autorità sanitarie.

Una nuova variante del COVID si sta diffondendo e gli esperti stanno iniziando a prestarle attenzione. Le è stato dato uno strano soprannome: «Cicada». E c’è un motivo. Il nuovo ceppo, denominato BA.3.2, sta attirando un’attenzione crescente. Uno dei motivi è rappresentato dalle numerose mutazioni nella proteina spike della variante, che la rendono diversa dalle altre versioni attualmente in circolazione. “Forse più preoccupante è la serie di mutazioni genetiche nella proteina spike della variante, che la distinguono dalle altre varianti in circolazione”, ha dichiarato Andrew Pekosz, Ph.D., virologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, in un’intervista a TODAY. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cos’è il «Cicada», nuova variante Covid: sintomi e vaccini

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