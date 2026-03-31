Negli Stati Uniti si registra un aumento dei casi di Covid legato alla diffusione della variante chiamata “Cicada”. Dopo un periodo di relativa stabilità, l’infezione torna a preoccupare le autorità sanitarie, con un incremento dei contagi che coinvolge diverse regioni. La variante, secondo le analisi, sembra essere meno grave rispetto alle precedenti, ma il rinnovato aumento dei casi suscita attenzione.

Se per molto tempo non abbiamo più sentito parlare (o quasi) del Covid, è perché si tratta di un virus ormai endemico e totalmente diverso da quello che fece scattare la pandemia. Con le sue numerose varianti, sempre più “innocue”, ha continuato a sopravvivere ma adesso gli esperti epidemiologi segnalano una nuova variante molto diversa dalle precedenti e chiamata “ Cicada ”. Perché si chiama “cicada”. È soprattutto negli Stati Uniti che i casi stanno aumentando in maniera esponenziale: discendente di Omicron e identificata come BA.3.2., per molto tempo vissuto “sottotraccia” visto che per la prima volta è stata identificata nel novembre 2024 ma adesso si sta diffondendo a macchia d’olio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Covid in ascesa negli Usa: cos’è la variante “Cicada”

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