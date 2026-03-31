A Las Vegas, lungo i sette chilometri della Strip, si svolge l'evento Coverings, dedicato alla ceramica. La manifestazione attira espositori e visitatori da tutto il mondo, presentando le ultime novità nel settore. Le luci e i colori della città si riflettono anche nelle esposizioni, mentre le aziende mostrano prodotti e tecnologie innovative nel campo delle ceramiche.

Fuori, lungo i sette chilometri della Strip, sfavillano giorno e notte le luci e i colori della cattedrale del divertimento. Dentro, negli ampi spazi del Las Vegas Convention Center, l’atmosfera è molto diversa, con un andirivieni affollato di imprenditori, architetti, distributori e progettisti che s’informano, discutono e concludono affari tra gli stand. Sono i giorni di Coverings, l’edizione numero 36 della più grande fiera internazionale di superfici ceramiche e pietre naturali del Nord America, che riunisce fino a giovedì la comunità globale del settore. Il cuore della kermesse è ancora una volta Ceramics of Italy, il padiglione organizzato da Confindustria Ceramica con oltre cinquanta marchi nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coverings, ceramica protagonista a Las Vegas

Articoli correlati

Usa, “pizza napoletana 100% campana” protagonista a Las VegasI sapori autentici della Campania protagonisti a Las Vegas in occasione del Pizza Expo, tra le più importanti fiere mondiali dedicate al mondo della...

Avpn e Regione Campania a Las Vegas: pizza autentica e arte con Maradona protagonistaDal 24 al 26 marzo, l’arte, la cultura e i sapori autentici della Campania hanno conquistato il pubblico internazionale al Pizza Expo di Las Vegas,...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Coverings, ceramica protagonista a Las Vegas; La Ceramica italiana a Las Vegas: al via Coverings 2026; Panariagroup annuncia la sua partecipazione a Coverings 2026; La ceramica italiana rilancia la sfida americana a Coverings 2026.

Coverings, ceramica protagonista a Las VegasTaglio del nastro per l’edizione numero 36 della più grande fiera internazionale di superfici ceramiche del Nord America . ilrestodelcarlino.it

Sentirsi a Venezia a Las Vegas #venezia #venice #lasvegas #veneto - facebook.com facebook

C’erano 80 km/h di differenza tra Colapinto e Ollie, Sainz ha sbottato: “Era questione di tempo ma non ci hanno ascoltato, se fosse successo a Las Vegas…” x.com