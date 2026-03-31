Durante la notte, un individuo avverte dolori alle spalle che non diminuiscono, portandolo a contattare la guardia medica. La telefonata permette di ricevere indicazioni che portano all’intervento di un’ambulanza, e successivamente, a un ricovero in ospedale. I medici hanno giudicato il caso come un possibile infarto, intervenendo prontamente e salvando la vita del paziente.

Firenze, 31 marzo 2026 – È notte, si fa spazio un improvviso dolore alle spalle che non vuole cedere neanche alla stanchezza. Forse un antidolorifico potrebbe alleviare questo senso di oppressione che piano piano aumenta di intensità. “Pronto dottoressa, sto combattendo con un fastidio che dal collo si irradia alle spalle e sento anche le guance doloranti. Cosa mi consiglia di fare?”. “ Chiami subito il 112 ”. Nella classifica di Newsweek resta stabile rispetto all’anno scorso L’emergenza nella notte e la telefonata salvavita. Inizia così l’incredibile storia di Sara, colpita da un infarto in piena notte e salva grazie alla prontezza della guardia medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Così mi hanno salvato dall’infarto”: quegli strani dolori e l’intuizione decisiva della guardia medica

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