Furto sventato nelle campagne di Gravina | decisiva l' intuizione di una guardia giurata

Martedì 13 gennaio, nelle campagne di Gravina in Puglia, un tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento di una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Metronotte. La prontezza dell’operatore ha permesso di prevenire danni significativi a un’azienda agricola locale, evidenziando l’importanza della vigilanza privata nella tutela del patrimonio e delle attività agricole nelle aree rurali.

Furto sventato nella serata di martedì 13 gennaio nelle campagne di Gravina in Puglia, dove l'attenzione di un operatore dell'istituto di vigilanza privata Metronotte ha permesso di evitare conseguenze peggiori per un'azienda agricola.L'episodio si è verificato in contrada Pozzo Nuovo, zona bosco.

