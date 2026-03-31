Recentemente si è parlato della ricina, un veleno naturale altamente tossico privo di antidoto. Si tratta di una sostanza che può essere usata come arma di massa, e la sua presenza è stata segnalata in alcuni casi di avvelenamento. In Italia, è stato ipotizzato che possa essere stato coinvolto nell’episodio di morte di una madre e di una figlia avvenuto dopo i pranzi di Natale a Campobasso.

Un ingrediente immancabile nella cultura di massa e nelle serie tv "crime", da Breaking Bad a Csi fino a Law&Order. Un veleno potentissimo usato per uccidere dissidenti russi e studiato a lungo durante la Guerra fredda come possibile agente di armi biologiche di massa. La ricina si è ricavata spazio anche nelle cronache italiane, per esempio nel 2019 quando fu utilizzata da due giovani torinesi per tentare di uccidere due coetanei "rei" di essersi fidanzati con le ragazze dei quali i due erano innamorati. E ora, dopo mesi, tracce di ricina sono emerse nel sangue della 50enne Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, decedute a dicembre a Campobasso dopo i pranzi di Natale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cos'è e come funziona la ricina, il veleno letale e senza antidoto: dalle armi di massa al Kgb fino a "Breaking Bad"

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"Sono felice di poter finalmente svelare la copertina del mio nuovo libro Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad: la prima storia orale e il resoconto definitivo da parte di chi c'era dietro le quinte di Breaking Bad" - facebook.com facebook