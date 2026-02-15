Alexey Navalny ucciso col veleno della rana freccia cos' è l' epibatidina e il siero letale sulla pelle

Alexey Navalny è morto dopo essere stato avvelenato con l’epibatidina, una sostanza estratta dalla rana freccia, considerata una delle creature più velenose del pianeta. La tossina, che agisce sul sistema nervoso, si trova nella pelle di questa rana e può provocare la morte in pochi minuti. Navalny, noto attivista anti-corruzione russo, è stato colpito mentre si trovava in ospedale, dove si stava sottoponendo a un trattamento di emergenza. La scoperta della neurotossina, usata come veleno, solleva nuove preoccupazioni sulla sua origine e sui rischi connessi all’uso di

Soltanto il Cremlino si sarebbe potuto procurare il veleno della rana freccia, con cui è stato ucciso Alexey Navalny. Lo sostiene la relazione firmata da cinque Paesi europei secondo la quale il noto oppositore di Vladimir Putin è morto a causa dell'epibatidina, una rara tossina estratta dal piccolo anfibio nelle foreste dell'Ecuador e considerata una delle sostanze più letali in natura. Il veleno che ha ucciso Alexey Navalny La morte di Navalny per avvelenamento è stata accertata dai risultati degli esami condotti sul corpo del 47enne dai governi di Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.