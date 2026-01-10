Gli ascolani famosi. Da Zemeckis a Carpani, fino a Breaking Bad: la ricerca di Santini Fiorenzo Santini, giornalista, poeta e sociologo, ha condotto uno studio approfondito sui personaggi di origine ascolana presenti nel cinema internazionale. La sua ricerca offre uno sguardo interessante sulle figure che, pur lontane da casa, mantengono un legame con le radici culturali della città di Ascoli Piceno. Un contributo importante alla conoscenza delle connessioni tra emigrazione, cultura e successo globale.

E’ davvero interessante la ricerca svolta da Fiorenzo Santini, giornalista, poeta e sociologo della emigrazione marchigiana, sui personaggi del cinema di livello internazionale di origini ascolane. Santini, da dove iniziamo? "Iniziamo proprio dalla triste notizia di questi giorni vale a dire dalla morte di Rachel Carpani (1980), notissima attrice australiana, figlia dell’ascolano Antonio, emigrato a Sydney. La Carpani era fierissima delle proprie radici ascolane ed oltre che notissima in Australia, ha avuto una importante parentesi americana. Ha recitato in alcune importanti serie e nel 2020 nel film ’Tornare a vincere’ con Ben Affleck". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

