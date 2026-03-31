Cosa deve fare Sinner per tornare n1 al mondo a Montecarlo | le ipotesi turno per turno con Alcaraz

Dopo aver perso la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha lasciato il primo posto nel ranking ATP il 9 settembre. Ora si attende di vedere quali risultati dovrà ottenere nel torneo di Montecarlo per riconquistare la posizione di numero uno al mondo, considerando gli incontri previsti e le possibilità di scalare la classifica in base alle vittorie e ai punti in palio.

Jannik Sinner aveva lasciato il primo posto nel ranking ATP lo scorso 8 settembre, il giorno dopo aver perso la finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ko sul cemento di Flushing Meadows interruppe il suo regno dopo 65 settimane ininterrotte al comando della classifica generale, ma poi riuscì a riprendersi lo scettro per una settimana (3-9 novembre) quando la graduatoria venne aggiornata prima delle ATP Finals. Dal 10 novembre 2025 la vetta è occupata da Alcaraz, ma ora il fuoriclasse italiano ha l’occasione per operare il sorpasso ai danni dell’iberico e rimpossessarsi dello status di numero 1 al mondo. I trionfi ottenuti ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami hanno permesso al 24enne di accorciare le distanze nei confronti del grande avversario, ora distante 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa deve fare Sinner per tornare n.1 al mondo a Montecarlo: le ipotesi turno per turno con Alcaraz

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