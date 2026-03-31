Cosa ci sarà nel fascicolo sanitario elettronico? Da oggi a pieno regime | novità e obblighi per le strutture

Da oggi il fascicolo sanitario elettronico entra a pieno regime, offrendo ai cittadini e ai professionisti sanitari un insieme di servizi e documenti sanitari digitali. La piattaforma permette di consultare e gestire le informazioni relative alla salute, facilitando l'accesso alle prestazioni e ai dati clinici. Le strutture sanitarie sono tenute a rispettare i nuovi obblighi di gestione e aggiornamento del sistema.

Roma, 31 marzo 2026 – Il fascicolo sanitario elettronico entra pienamente a regime e rende disponibile ai cittadini - e ai sanitari che li hanno in cura - un pacchetto di servizi per l'accesso all'assistenza sanitaria e i propri documenti sanitari. È fissata per oggi 31 marzo 2026, infatti, la scadenza dell'ultima fase (la III) del cronoprogramma stilato dal ministero della Salute per la piena implementazione del Fse. Cosa ci sarà nel fascicolo sanitario elettronico. In concreto la scadenza impone alle Regioni di dotare entro domani i fascicoli sanitari di tutti i contenuti previsti dalla legge: referti, verbali pronto soccorso, lettere di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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