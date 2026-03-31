Fascicolo sanitario elettronico cosa cambia da oggi per medici e pazienti

Da oggi medici e pazienti devono aggiornare il Fascicolo sanitario elettronico, che si trova nel suo stadio finale di obbligo di aggiornamento dei dati. La normativa prevede che le informazioni siano rese più complete e aggiornate, coinvolgendo direttamente le due parti. La procedura riguarda l'inserimento e la revisione delle informazioni sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei dati e l'accesso alle cure.

(Adnkronos) – Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è al giro di boa dell'obbligo di aggionamento dei dati. Da oggi, martedì 31 marzo, le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate sono chiamate ad adeguarsi al nuovo modello di trasmissione dei dati per alimentare il Fse. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) raccoglie la storia clinica del paziente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it