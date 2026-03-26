Fascicolo sanitario elettronico novità dal 31 marzo | cosa cambia per medici e pazienti

Da thesocialpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 31 marzo, entrerà in vigore la fase finale del fascicolo sanitario elettronico, un sistema che raccoglie e organizza online i dati clinici di ogni cittadino. Questa novità riguarda sia i medici che i pazienti, i quali avranno accesso a un archivio digitale che contiene le informazioni mediche personali. La nuova normativa modifica le modalità di gestione e consultazione dei dati sanitari, rendendo più immediata la condivisione delle informazioni tra professionisti e utenti.

Dal prossimo 31 marzo entra nella fase operativa definitiva il fascicolo sanitario elettronico (FSE), uno strumento pensato per raccogliere e organizzare online tutti i dati clinici di ogni cittadino. L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione della sanità italiana, ma il suo utilizzo resta ancora limitato e disomogeneo tra i territori. Nonostante l’importanza del sistema, infatti, meno della metà degli italiani ha autorizzato i medici a consultarlo, e solo una quota minoritaria lo utilizza in modo concreto. Leggi anche: Fascicolo sanitario elettronico, ecco cosa cambia per medici e pazienti Obblighi per strutture e professionisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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