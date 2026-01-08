cortona il comune impegnato nel rilancio del servizio infopoint turistico

Il Comune di Cortona ha avviato le procedure per la gestione rinnovata dell’Infopoint turistico di piazza Signorelli, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti ai visitatori. L’iniziativa fa parte delle strategie dell’amministrazione per promuovere il territorio e offrire un punto di riferimento aggiornato e accogliente per i turisti che visitano la città.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona informa che sono in corso le attività per la nuova gestione dell’Infopoint turistico di piazza Signorelli. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori della città e alle imprese del comparto ricettivo un punto di riferimento sempre più efficace e dinamico. L’Infopoint si occupa di fornire assistenza ai turisti mediante la distribuzione di mappe, indicazioni su monumenti e musei, itinerari, eventi e iniziative culturali. L’Amministrazione comunale ringrazia l’operatore che ha gestito il servizio in questi anni, a seguito della conclusione del mandato e considerata la rilevanza del comparto, gli uffici stanno valutando le strategie per un potenziamento del servizio al fine di ottenere un ulteriore miglioramento delle performance. 🔗 Leggi su Lanazione.it

