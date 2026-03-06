Ragazza rapita e frustata per le vie del Pakistan da militanti armati | Si era vestita da maschio
Una giovane ragazza è stata rapita e frustata da militanti armati nelle strade di una provincia del Pakistan. La vittima, secondo quanto riferito, si era vestita da maschio, motivo alla base dell'aggressione. L'episodio è stato filmato e successivamente diffuso sui social media, attirando l'attenzione sull'accaduto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali indagini in corso o coinvolgimenti specifici.
Nella provincia nord-occidentale del Pakistan una ragazzina è stata rapita e frustata perché si era vestita da maschio: l'aggressione era stata filmata ed è stata diffusa online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
