Valanga in Valdidentro due morti | le vittime sono un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni
Una valanga ha sepolto due persone nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi tra i 20 e i 30 anni. L’incidente si è verificato sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, causando la perdita di vite umane. I soccorritori sono intervenuti subito sul posto per le operazioni di recupero.
