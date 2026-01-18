Zangrillo Premiare il merito nella Pubblica amministrazione

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l’importanza di promuovere un sistema più efficiente, attrattivo e meritocratico. Nel corso di un’intervista, ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi tre anni, concentrandosi su aspetti fondamentali come formazione, semplificazione e innovazione, con risultati concreti che migliorano la qualità del pubblico impiego italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Un pubblico impiego sempre più efficiente, attrattivo e meritocratico. Da tre anni sta lavorando a questi obiettivi il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che in un’intervista al quotidiano Avvenire spiega: “In pochi mesi abbiamo cambiato il passo su alcuni fronti chiave come attrattività, formazione, semplificazione e innovazione, con risultati che oggi sono misurabili. Il portale ‘inPA’ è diventato l’unico punto di accesso ai concorsi e oggi conta circa tre milioni di iscritti, oltre la metà under 40, con tempi medi di selezione scesi da 780 giorni, ossia più di due anni, a circa quattro mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Formazione, merito e reclutamento: i tre pilastri indicati dal ministro Zangrillo per la nuova Pubblica amministrazione

Il ministro Zangrillo sottolinea l'importanza di tre pilastri fondamentali per la nuova Pubblica amministrazione: formazione, merito e reclutamento. In un contesto di profonde trasformazioni, queste direttrici rappresentano elementi chiave per rafforzare le competenze tecniche e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, rispondendo alle sfide di un settore in evoluzione.

Concorso per 3.997 posti nella Pubblica Amministrazione: 125 destinati al Ministero dell’Istruzione e del Merito

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso per 3.997 posti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, di cui 125 destinati al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La selezione riguarda figure non dirigenziali da inserire in vari enti pubblici, offrendo opportunità di stabilità e carriera nel settore pubblico. Di seguito, i dettagli e le modalità di partecipazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Zangrillo - Il vino è cultura (08.11.25)

Rivoluzione nelle carriere della Pubblica Amministrazione: addio anzianità Zangrillo traccia la nuova rotta: basta avanzamenti automatici, il futuro è il merito. “Dimentichiamoci la carriera per anzianità”: arrivano nuovi metodi di valutazione per premiare solo l - facebook.com facebook