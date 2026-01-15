Corriere dello Sport – Lazio ti ricordi Marcos Antonio? Può andare al San Paolo definitivamente quanto può incassare il club

La Lazio potrebbe ufficializzare la cessione di Marcos Antonio al Napoli, con un possibile trasferimento già imminente. La trattativa, ancora in corso, potrebbe portare un incasso importante per il club biancoceleste. Questo trasferimento rappresenta un possibile addio definitivo per il centrocampista brasiliano, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di una delle operazioni di mercato più discusse della stagione.

2026-01-15 11:12:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: ROMA – La Lazio si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio e potrebbe farlo già domani. Il centrocam-pista, ormai da due stagioni in prestito in Brasile al San Paolo, è infatti a un passo dall’essere riscattato una volta per tutte dal club paulista, che subito dopo lo venderebbe al Flamengo a titolo definitivo. Il club rossonero è da tempo sulle tracce dell’ex “volante” dello Shakhtar Donetsk, ma non aveva ancora presentato offerte ufficiali perché il giocatore è formalmente di proprietà della Lazio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

