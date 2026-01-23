La Fiorentina sembra orientata ad arricchire la rosa difensiva con un nuovo acquisto. Tra le possibili scelte ci sono Becao e Diogo Leite, entrambi profili che potrebbero contribuire alla solidità della squadra. La strategia del club si concentra sull’individuazione di un difensore affidabile, in grado di rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime competizioni. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali conferme.

2026-01-23 09:17:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Tutto fa pensare che il prossimo acquisto della Fiorentina sarà un difensore. Sistemato il centrocampo, la dirigenza viola cercherà un centrale preferibilmente mancino. Il che non significa che non siano ammesse altre opzioni. Senz’altro servirà un elemento funzionale al 4-1-4-1 di Vanoli e capace di alternare adeguatamente Comuzzo e Pongracic. Dovrà sostituire non uno bensì due giocatori: Pablo Marí e Viti. Il club rifletterà bene sul da farsi, senza peccare di impulsività e procedendo con equilibrio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo Leite

Leggi anche: Diogo Leite è il muro dell’Union Berlino: il difensore ha rianimato i tedeschi. Tornato titolare in Bundesliga, l’ex Porto domina tra i colleghi

Corriere dello Sport – ecco quanto vale adesso sul mercatoIl Corriere dello Sport analizza il valore attuale di Svilar nel mercato del 2025, sottolineando le sue straordinarie prestazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre; Festa Fiorentina con Mandragora e Piccoli, al Bologna non basta Fabbian; Fiorentina, Fabbian è ufficiale: scelto il numero di maglia; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario.

Una Fiorentina così non s'è mai vista: per il Corriere dello Sport è stato il miglior primo tempoUn primo tempo come ha fatto la Fiorentina a Bologna non si era mai visto in questa stagione e a pensarci bene nemmeno in quella passata. Lo scrive il Corriere dello Sport in relazione alla gara del.. firenzeviola.it

Pagelle Fiorentina Milan, plebiscito dei giornali sul migliore in campo! Ma spiccano queste due bocciature. Le pagelle con TOP e FLOPPagelle Fiorentina Milan, le pagelle con TOP e FLOP dei giornali dopo il match pareggiato 1-1 della 20ª giornata di Serie A 2025/26 Ecco il confronto completo delle pagelle di La Gazzetta dello Sport, ... calcionews24.com

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Stefano Chioffi ha tracciato un ritratto impietoso di ciò che è diventata ora la Lazio: “C’è un difetto di sostanza e coerenza nella Lazio, diventata un supermarket e privata del diritto più elementare: l’ambizione. Gennaio - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com