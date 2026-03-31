Cornigliano avrà la sua centralina per il monitoraggio dell' aria | dove e quando

A Cornigliano sarà installata una centralina per il monitoraggio dell'aria. La campagna di rilevamento prenderà il via a giugno e si concluderà dopo un anno. La centralina sarà posizionata in una zona specifica della zona e raccoglierà dati sulla qualità dell’aria durante tutto il periodo di attività.

Cornigliano avrà la sua centralina per il monitoraggio dell'aria: la campagna inizierà a giugno e durerà un anno. L’annuncio è arrivato in consiglio comunale dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, in risposta a un’interrogazione del consigliere Filippo Bruzzone (Lista Salis). Il tema è particolarmente sentito nel quartiere, storicamente segnato da una forte presenza industriale e ancora oggi esposto a criticità ambientali legate sia agli insediamenti produttivi sia al traffico. Da tempo i residenti chiedono un monitoraggio puntuale dell’aria a Cornigliano, istanza che era approdata in aula proprio attraverso una proposta della Lista Salis. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Incendio ex Salid, tecnici dell’Arpac sul posto per il monitoraggio dell’ariaCome richiesto già nella serata di ieri dall’assessore regionale all’ambiente Claudia Pecoraro, i tecnici dell’Arpac l’agenzia regionale per il... Smog e qualità dell'aria: nel 2025 sforamenti di Pm10 in una sola centralina su 43Valori medi entro i limiti di legge per la maggior parte delle principali sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico, con un miglioramento...