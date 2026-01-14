Smog e qualità dell' aria | nel 2025 sforamenti di Pm10 in una sola centralina su 43
Nel 2025, solo una delle 43 centraline monitorate ha registrato sforamenti dei limiti di Pm10, mentre i valori medi delle principali sostanze inquinanti si sono mantenuti entro i limiti di legge. Si registra un miglioramento per le polveri sottili e il biossido di azoto, indicando un'attenuazione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria. Questi dati suggeriscono un progressivo miglioramento della qualità dell’aria nelle aree monitorate.
Valori medi entro i limiti di legge per la maggior parte delle principali sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico, con un miglioramento per polveri sottili e biossido di azoto. È quanto emerge dal report 2025 di Arpae sulla qualità dell’aria in Emilia-Romagna.Secondo i dati della rete. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
