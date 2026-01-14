Smog e qualità dell' aria | nel 2025 sforamenti di Pm10 in una sola centralina su 43

Nel 2025, solo una delle 43 centraline monitorate ha registrato sforamenti dei limiti di Pm10, mentre i valori medi delle principali sostanze inquinanti si sono mantenuti entro i limiti di legge. Si registra un miglioramento per le polveri sottili e il biossido di azoto, indicando un'attenuazione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria. Questi dati suggeriscono un progressivo miglioramento della qualità dell’aria nelle aree monitorate.

C’è meno smog nell’aria: il report di Legambiente salva Bologna - L’aria di Modena è quella più inquinata della regione, mentre Bologna, forse inaspettatamente, è una delle città in cui si respira quella meno peggiore. corrieredibologna.corriere.it

Milano soffoca nello smog: già 20 giorni di aria irrespirabile - L’inizio del 2025 ha riportato al centro dell’attenzione pubblica la questione dell’inquinamento atmosferico a Milano. donnamoderna.com

Firmato il decreto del Mase per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane più esposte allo smog facebook

Da "emergenza smog" a "miglioramenti più lenti". Anche l'informazione sulla qualità dell'aria fa lenti progressi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.