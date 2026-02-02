Incendio ex Salid tecnici dell’Arpac sul posto per il monitoraggio dell’aria

Questa mattina i tecnici dell’Arpac sono arrivati nell’area dell’ex Salid, vicino alla fornace, per controllare la qualità dell’aria. L’intervento segue l’incendio scoppiato ieri sera, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La regione aveva chiesto un monitoraggio immediato, e ora i tecnici stanno verificando se ci siano sostanze pericolose nell’atmosfera.

Come richiesto già nella serata di ieri dall'assessore regionale all'ambiente Claudia Pecoraro, i tecnici dell'Arpac l'agenzia regionale per il controllo ambientale si sono recati questa mattina nell'area dell' ex Salud nei pressi dei locali della f ornace dove nella serata di ieri si è scatenato un incendio. Nei locali era custodito del materiale appartenente ad un laboratorio teatrale ma anche pacchi di mascherine appartenenti al periodo dell'emergenza COVID sul quale da tempo si indagava per capire il motivo per cui erano custodite all'interno dell'ex Fornace. La presenza dell'Arpac questa mattina servirà a capire se l'incendio ha sprigionato sostanze nocive.

