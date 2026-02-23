telese lezione di sicurezza con gli studenti del telesi@

Un incendio nei locali pubblici ha spinto il Comune di Telese a organizzare una lezione di sicurezza con gli studenti del Telesi@. La causa dell’incidente è stata identificata come una mancanza di precauzioni contro i rischi di incendio. Durante l’incontro, vigili del fuoco, Croce Rossa e Protezione Civile hanno mostrato tecniche di evacuazione e l’importanza di prevenire situazioni di pericolo. La sessione si è conclusa con una dimostrazione pratica di emergenza.

La vita va rispettata anche dopo la morte. È con questi valori che l’amministrazione comunale di Telese Terme ha promosso ed organizzato assieme ai VVF, alla Croce Rossa e alla Protezione Civile l’evento con gli studenti del Telesi@ per parlare e informare di come ci si comporta in caso di incendio nei locali pubblici. L’iniziativa ha preso spunto dagli eventi di capodanno benché non si sia fatto riferimento a Crans-Montana in quanto, per ragioni legate alle indagini in corso il ministero, ha emanato una circolare che vieta di discutere nello specifico. Ma la giornata di formazione-informazione è stata particolarmente produttiva e seguita dagli alunni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

