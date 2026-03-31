Una coppia è stata ricoverata in ospedale dopo aver consumato tonno ricongelato. Secondo quanto riferito, avevano riposto nel freezer del pesce che era stato già decongelato in precedenza. La loro condizione si è aggravata e sono stati diagnosticati con la “sindrome sgombroide”. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle possibili conseguenze del corretto trattamento degli alimenti ittici.

Nella Bassa la settimana scorsa. Al momento del consumo, il pesce è stato scongelato nuovamente e cotto ma, un paio d’ore dopo la cena, entrambi hanno iniziato a sentirsi male Avrebbero ricongelato del pesce già decongelato per poi mangiarlo e così sono finiti all’ospedale per “sindrome sgombroide”. I fatti risalgono a una settimana fa, quando una coppia di piacentini ha cucinato del tonno acquistato nei giorni precedenti in un supermercato. Il prodotto, venduto come già decongelato, lo avevano poi successivamente riposto nel freezer di casa. Al momento del consumo, il pesce è stato scongelato nuovamente e cotto ma, un paio d’ore dopo la cena, entrambi hanno iniziato a sentirsi male. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Coppia all'ospedale per "sindrome sgombroide": avevano ricongelato del tonno già decongelato

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