Palermo sindrome sgombroide dopo il pranzo in Parlamento | diversi dipendenti in ospedale Indagini in corso

Dopo un pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana, alcuni dipendenti si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. Le autorità hanno avviato le indagini per capire cosa abbia causato i malori, che sembrano collegati a una possibile sindrome sgombroide. La situazione resta sotto controllo, mentre si cercano le cause di questa singolare emergenza.

