Palermo sindrome sgombroide dopo il pranzo in Parlamento | diversi dipendenti in ospedale Indagini in corso

Dopo un pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana, alcuni dipendenti si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. Le autorità hanno avviato le indagini per capire cosa abbia causato i malori, che sembrano collegati a una possibile sindrome sgombroide. La situazione resta sotto controllo, mentre si cercano le cause di questa singolare emergenza.
Palermo, un pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana si è trasformato in un’emergenza sanitaria per alcuni dipendenti, che hanno accusato malori riconducibili a una sospetta sindrome sgombroide. L’episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 9 febbraio, presso la mensa di Palazzo dei Normanni, e ha richiesto l’intervento del personale medico. La giornata era iniziata come tante altre all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. Dipendenti e collaboratori si sono recati alla mensa per il pranzo, approfittando della pausa per rifocillarsi. Tra le portate disponibili, nello specifico tra i primi piatti, erano presenti mezze penne condite con tonno e finocchietto.🔗 Leggi su Ameve.eu
