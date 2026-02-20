Richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar per istamina oltre i limiti di legge

Il richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar nasce dal rilevamento di livelli di istamina troppo alti. Le autorità sanitarie hanno deciso di ritirare il prodotto dal mercato dopo i controlli di routine. La scoperta è avvenuta in un supermercato della regione, dove si è verificato un possibile rischio per i consumatori. La catena di distribuzione ha già rimosso il tonno dai scaffali e invita a non consumarlo.

Prodotto non idoneo al consumo. Con una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar per possibile presenza di istamina. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni dell'unico lotto coinvolto, il prodotto non va consumato e riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato. I lotti interessati dal richiamo Cosa fare col filone di tonno a pinna gialla decongelato Istamina, cos'è e quali sono i rischi per l'uomo I lotti interessati dal richiamo Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar nella giornata di mercoledì 18 febbraio.