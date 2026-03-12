Coppa Toscana Prima Categoria | l’Incisa vola in finale dopo 11 rigori

Ieri si è disputata la semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria tra l’Ideal Club Incisa e lo Staffoli, una partita molto combattuta che si è conclusa dopo undici rigori. La sfida si è protratta oltre i tempi regolamentari e i tempi supplementari, portando entrambe le squadre all’ultimo atto. Alla fine, l’Incisa ha conquistato la finale grazie alla serie decisiva dal dischetto.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Si è giocata ieri la semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria tra l’Ideal Club Incisa e lo Staffoli, una sfida combattuta e decisa soltanto dopo una lunghissima serie di calci di rigore. Alla fine è la formazione valdarnese a conquistare l’accesso alla finale. La squadra guidata da Martelloni – ieri sostituito in panchina per squalifica da Rosi – ha mostrato qualcosa in più nel corso dei 90 minuti, producendo le occasioni migliori. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato grazie a Bencini, autore di una rete su calcio di punizione, con l’Incisa che ha avuto anche la possibilità di chiudere la partita prima del termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

