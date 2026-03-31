Il ct Gattuso ha annunciato la lista ufficiale dei convocati della nazionale italiana per la partita contro la Bosnia. Tra i 23 giocatori scelti, cinque saranno esclusi dalla distinta ufficiale e si accomoderanno in tribuna. La decisione riguarda anche Scamacca, la cui presenza o meno nella formazione titolare è ancora in sospeso. La partita si svolgerà nelle prossime ore.

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© Calcionews24.com - Convocati Italia per la Bosnia, la lista ufficiale di Gattuso: questi i 5 che finiranno in tribuna, la scelta su Scamacca!

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