I Carabinieri NAS hanno effettuato controlli in 558 mense ospedaliere, riscontrando che il 42,7% delle strutture non rispettava gli standard igienico-sanitari previsti. Durante le ispezioni sono stati trovati insetti e alimenti in condizioni non idonee al consumo. I controlli sono stati condotti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza alimentare in ambito sanitario.

È di 238 strutture non conformi su 558 controllate il bilancio della campagna straordinaria di ispezioni condotta dai Carabinieri NAS tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione sanitaria in tutta Italia. L’operazione, finalizzata a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare per i pazienti, ha portato alla luce numerose criticità e ha determinato l’adozione di provvedimenti immediati. Controlli a tappeto nelle strutture sanitarie Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività ispettiva si è svolta su scala nazionale e ha interessato 558 strutture, di cui 525 attive nella ristorazione collettiva e 31 direttamente collegate all’ambito sanitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Controlli in 558 mense ospedaliere, quasi la metà non in regola: trovati insetti e alimenti in cattivo stato

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