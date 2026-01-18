Controlli nei cantieri edili irregolarità su lavoro e sicurezza | sospesa un’attività

Nei cantieri edili di Castel Morrone, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di lavoro e sicurezza. A seguito delle ispezioni, è stata temporaneamente sospesa un’attività in presenza di irregolarità riscontrate. La presenza di controlli coordinati mira a garantire condizioni di lavoro sicure e conformi alle normative vigenti, rafforzando la tutela dei lavoratori e la legalità nel settore edile.

Controlli mirati e congiunti dei Carabinieri nei cantieri edili del territorio comunale di Castel Morrone. L'attività ispettiva, finalizzata a verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità e alla sospensione di un'attività imprenditoriale. Nel corso di un servizio appositamente predisposto, i militari della Stazione dei Carabinieri di Castel Morrone, operando in sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e con i funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un asilo nido comunale.

