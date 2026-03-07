Controlli della polizia nei centri per la revisione dei veicoli sospesa attività a Misterbianco

La polizia ha effettuato controlli nei centri di revisione dei veicoli a Misterbianco, sospendendo temporaneamente le attività. Durante le verifiche sono stati controllati il possesso delle autorizzazioni, l’osservanza delle misure di sicurezza e il rispetto delle normative relative alla circolazione stradale. La sospensione delle attività è stata decisa in seguito alle ispezioni svolte nel locale.

Controlli nei centri revisione tra Acireale e Catania: irregolarità e denunciaLa polizia ha rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare irregolarità nel settore della circolazione stradale.

Controlli nei cantieri edili, irregolarità su lavoro e sicurezza: sospesa un’attivitàControlli mirati e congiunti dei Carabinieri nei cantieri edili del territorio comunale di Castel Morrone.

