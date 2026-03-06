Guardia di Finanza rafforza i controlli sui carburanti

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui carburanti in risposta alle recenti tensioni legate ai prezzi energetici, causate dall’aumento della crisi nel Medio Oriente. Le verifiche sono state avviate su tutto il territorio per monitorare il rispetto delle norme e prevenire eventuali irregolarità. Le operazioni sono state disposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero delle Imprese.

