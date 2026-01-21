Docenti di sostegno confermati dalle famiglie sono stati 45mila Frassinetti Continuità ad un lavoro delicato come quello dell’inclusione

Secondo i dati recenti, sono 45.000 le famiglie che hanno confermato i docenti di sostegno. La sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha sottolineato l’importanza di mantenere la continuità in un processo delicato come quello dell’inclusione scolastica. Durante un’intervista a Orizzonte Scuola, sono state illustrate le principali iniziative volte a rafforzare il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

