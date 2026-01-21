Docenti di sostegno confermati dalle famiglie sono stati 45mila Frassinetti Continuità ad un lavoro delicato come quello dell’inclusione
Secondo i dati recenti, sono 45.000 le famiglie che hanno confermato i docenti di sostegno. La sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha sottolineato l’importanza di mantenere la continuità in un processo delicato come quello dell’inclusione scolastica. Durante un’intervista a Orizzonte Scuola, sono state illustrate le principali iniziative volte a rafforzare il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
Nel corso di un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha illustrato le principali misure messe in campo per rafforzare l’inclusione scolastica. Tra i temi trattati, un focus specifico è stato dedicato alla continuità didattica per gli alunni con disabilità, considerata un elemento centrale per garantire percorsi educativi coerenti e stabili. Nel dettaglio, Frassinetti ha annunciato un incremento significativo del numero di insegnanti di sostegno in organico di diritto. A partire dall’anno scolastico 2025-2026 sono previsti 1.866 posti aggiuntivi, ai quali si aggiungeranno ulteriori 134 unità nel 2026-2027.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
