Da alcuni giorni si susseguono le ricerche per rintracciare Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. Le autorità e la famiglia chiedono collaborazione per ritrovarlo il prima possibile.

Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. Il ragazzo ha salutato la mamma nella sua abitazione alle 6:45 per raggiungere l’Istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno, ma non è mai arrivato a scuola: compagni e insegnanti non lo hanno visto. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nella zona di Milano, dove sembrerebbe essere stato agganciato per l’ultima volta il suo telefono cellulare. A San Giovanni Lupatoto una camminata silenziosa per Diego. Il comune di San Giovanni Lupatoto ha annunciato che “si ritroverà lunedì 19 gennaio alle ore 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche

