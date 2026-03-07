foggia continuano le ricerche per elena rebeca burcioiu la 21enne scomparsa

Da lunedì 2 marzo, un'amica di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, ha segnalato la scomparsa della ragazza, che non è più stata vista dalla mattina precedente. Elena, originaria di Foggia, non ha contatti telefonici e si teme possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità. Le autorità stanno conducendo ricerche nelle aree della città dove si sospetta possa essere stata vista l'ultima volta.

Da lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Le due sono di Foggia, dove pare si prostituiscano Da lunedì 2 marzo si cerca Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne dispersa a Foggia da giorni, di origini rumene, di cui non si hanno più notizie da giorni. L’allarme è stato dato nel pomeriggio di lunedì scorso quando una sua connazionale ne ha denunciato la scomparsa presentandosi direttamente in questura. A quel punto la prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112. Elena Rebeca Burcioiu ha 21 anni ed è orfana di genitori e senza fratelli e sorelle, è giunta in Italia, a Foggia, circa tre mesi fa insieme a questa sua connazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

