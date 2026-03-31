La tensione tra gli studenti di Pisa si mantiene alta con Azione Universitaria che si riunisce nella Sala delle Baleari e un gruppo antifascista che si concentra in un presidio sotto Palazzo Gambacorti. Le due fazioni continuano a manifestare posizioni opposte, alimentando un confronto che coinvolge la comunità studentesca locale.

Prosegue il botta e risposta interno alla popolazione studentesca pisana, animato da una parte dalla lista Azione Universitaria e dall'altra dal movimento antifascista. Dopo i momenti di grave tensione vissuti nella serata di venerdì 27 marzo in piazza della Pera, per i quali è stato necessario l'intervento dei carabinieri, le schermaglie politiche proseguiranno giovedì 2 aprile. Azione Universitaria ha convocato tutte le forze politiche giovanili, le liste di rappresentanza universitarie, i parlamentari degli Studenti e le Consulte (Comunale e Provinciale) presso il Comune di Pisa, in Sala delle Baleari, alle ore 16. “Siamo certi che ogni rappresentanza giovanile sarà presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Continua la tensione tra studenti: Azione Universitaria in Sala delle Baleari, movimento antifa in presidio sotto Palazzo Gambacorti

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