Nella serata di ieri, 27 marzo, a Pisa si sono verificati scontri tra attivisti antifascisti e membri di un movimento studentesco di centrodestra. Azione Universitaria ha denunciato la presenza di forze dell’ordine e istituzioni che, secondo loro, avrebbero favorito i fascisti. In risposta, i manifestanti della Pisa Antifascista sono scesi in piazza per protestare contro quanto avvenuto, chiedendo che le piazze siano libere da tensioni.

La Pisa Antifascista ripercorre l'episodio avvenuto nella serata di venerdì quando è scattata una dura contestazione ad un momento aggregativo promosso da Azione Universitaria Sui fatti avvenuti nella serata di ieri, 27 marzo, in centro a Pisa, denunciati da Azione Universitaria, intervengono gli attivisti della Pisa Antifascista scesi in piazza contro il movimento studentesco di centrodestra. “Le stesse persone che si erano rese protagoniste dell'imbarazzante 'passeggiata della legalità' in via Cattaneo, hanno organizzato un 'aperitivo universitario' in piazza della Pera. La locandina recitava 'Aperitivo universitario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Antifa contro Azione Universitaria in piazza della Pera: "Comune e polizia al fianco dei fascisti, vogliamo le piazze libere"

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