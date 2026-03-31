Un procedimento legale coinvolge l’ex presidente del consigiglio e il fondatore di un movimento politico, con un’udienza prevista a luglio. Il contenzioso riguarda il possesso del simbolo e del nome del partito, con l’obiettivo di recuperarlo. Giuseppe Conte, che si era candidato alle primarie di un campo politico ampio, potrebbe trovarsi in difficoltà a causa della causa in corso.

Beppe Grillo è pronto a fare sul serio. E Giuseppe Conte, baldanzoso candidato alle fantomatiche primarie del campo largo, potrebbe ritrovarsi senza simbolo e nome del partito. Il fondatore del movimento, insieme all’associazione Movimento 5 Stelle di Genova, ha notificato l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”. Una sfida all’ex premier ‘usurpatore’ che ha tradito la missione originaria. La parola ora passa ai giudici: la prima udienza è prevista nel mese di luglio. I magistrati dovranno stabilire se il logo e il nome della creatura politica fondata nel 2009 dal comico genovese, contrapposta al modello tradizionale di partito politico, possano essere ancora utilizzati dall’avvocato del popolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte trascinato in tribunale da Grillo. Pronto a tutto per riprendersi il simbolo: a luglio l’udienza

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