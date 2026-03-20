Alcaraz ha indossato la maglia del Brasile durante il match al Masters 1000 di Miami, attirando l’attenzione di Fonseca, che ha commentato pubblicamente che l’ha fatto solo per il pubblico. Oggi si svolgerà anche lo scontro diretto tra i due in campo, rendendo il secondo turno particolarmente seguito e interessante.

Quella tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca è senza dubbio la sfida più interessante del secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il numero uno al mondo contro chi aspira ad arrivare ai vertici: i due si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato, non prima di mezzanotte. Uno scontro che lo stesso Joao Fonseca ha reso ancora più incandescente già alla vigilia. Il motivo? Una maglia del Brasile indossata da Carlos Alcaraz durante la conferenza stampa pre partita a Miami. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che lo stesso Joao Fonseca ha raccontato i retroscena nel backstage: “Prima della partita ho visto Carlos nello spogliatoio e mi ha detto: ‘Guarda, oggi vado col Brasile’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo attacca: “L’ha fatto solo per il pubblico”. Oggi lo scontro anche in campo

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