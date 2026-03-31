Consiglio regionale il rebus Nonno Oliviero | Tre anni fa votammo decadenza su sentenza definitiva

Al Consiglio regionale della Campania si discute ancora sulla vicenda di Marco Nonno, coinvolto in una decisione di decadenza votata tre anni fa in seguito a una sentenza definitiva. La questione si presenta come un rebus giuridico e politico, alimentando dibattiti tra i membri dell’assemblea. La discussione si concentra sulla validità e sulle implicazioni della decisione presa in passato e sulla sua attuale interpretazione.

Tempo di lettura: 4 minuti Un caso politico, ma anzitutto un rebus giuridico la vicenda di Marco Nonno al Consiglio regionale della Campania. Il coordinatore a Napoli di Fratelli d’Italia, primo dei non eletti, dovrebbe subentrare al dimissionario Edmondo Cirielli. Ma la procedura è al vaglio della Giunta delle Elezioni. Secondo alcune interpretazioni, osterebbe alla sua elezione la condanna a due anni di reclusione, per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Fatti del 2007, relativi agli scontri per la riapertura della discarica di Pianura. Per quella pronuncia, l’esponente di FdI è già decaduto dalla carica di consigliere regionale, nella scorsa legislatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio regionale, il rebus Nonno. Oliviero: “Tre anni fa votammo decadenza su sentenza definitiva” Articoli correlati Edmondo Cirielli non resta in Consiglio regionale, sceglie il ministero. Al suo posto Marco NonnoIl viceministro Cirielli, candidato sconfitto da Fico, lascia il Consiglio regionale e opta per il Parlamento e per Palazzo Chigi. Leggi anche: Campania: respinta la candidatura di Nonno (FdI) in Consiglio regionale. Decisione controversa. Contenuti utili per approfondire su Consiglio regionale Temi più discussi: Dimissioni a metà per Chiorino, la rabbia delle opposizioni: Una farsa imbarazzante; Rebus medici di base: dall’Uca per le visite domiciliari, una guardia medica diurna per le ricette; Basilicata, Per troppo tempo ignorate: il M5s porta le malattie invisibili delle donne in consiglio regionale; Foss verso il passaggio al Comune, timori sullo statuto e il rebus sul commissario. Mastella e De Luca marcano Fico: si insedia il Consiglio, rebus giunta in CampaniaAl fotofinish. Confidando nella notte. Per arrivare stamane con i nomi dei dieci assessori da annunciare in consiglio regionale. Alle 11 inizia l’era di Roberto Fico in Regione Campania con la prima ... napoli.repubblica.it Giunta Foggia, il rebus dei sacrificabili: tra pressioni e veti può non cambiare nullaSono gli assessori assenti all'ultimo Consiglio comunale della riappacificazione e cioè Simona Mendolicchio, Lorenzo Frattarolo e Mimmo Di Molfetta gli ... immediato.net Il Governatore della Calabria interviene sul clima teso in Consiglio Regionale e lancia la volata per le comunali reggine: "Francesco è un profilo di primissimo livello, se vorrà farò la lista" - facebook.com facebook Confcooperative cultura turismo sport, eletto il nuovo consiglio regionale. Alla guida riconfermato Mario Sicignano #ANSA x.com