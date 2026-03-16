Ieri in Campania | rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino tutti gli eletti

Ieri in Campania si è concluso il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, con l’elezione di tutti i nuovi consiglieri. La giornata ha visto gli esponenti politici della provincia partecipare alle operazioni di voto e ufficializzare i nomi dei rappresentanti che entreranno a far parte dell’ente. La seduta di proclamazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 15 marzo 2026. Avellino – Si è concluso il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Avellino, con la definizione dei nuovi equilibri politici all’interno dell’ente di Palazzo Caracciolo. Le elezioni hanno portato all’assegnazione dei seggi tra diverse liste e schieramenti che compongono il panorama politico irpino. ( LEGGI QUI ) Benevento – Il Benevento supera di misura (1-0) il Foggia e mantiene il +12 sul Catania quando mancano appena 6 giornate al termine del campionato. Per festeggiare la promozione in serie B ai giallorossi mancano solo sei punti.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, tutti gli eletti Articoli correlati Costituiti gli uffici per le elezioni di rinnovo del Consiglio ProvincialeIl Segretario Generale della Provincia di Benevento Maria Antonietta Iacobellis, con proprio provvedimento, ha costituito l’Ufficio Elettorale... Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito... Approfondimenti e contenuti su Ieri in Campania rinnovo del Consiglio... Argomenti discussi: Regione Campania: Bonajuto riunisce la commissione per il rinnovo degli Osservatori; De Bruyne-Lukaku, incredibile: ieri è successo per la prima volta nella loro carriera!.