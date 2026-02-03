Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino | fissata la data del voto

Oggi è stato ufficialmente fissato il giorno delle elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino. Il presidente Rizieri Buonopane ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali, che si svolgeranno presto. La data è stata annunciata e ora si aspetta solo il via libera ufficiale.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale di Avellino. Le elezioni si terranno domenica 15 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nei seggi appositamente costituiti presso la sede della Provincia di Avellino. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le operazioni di voto. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale, i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia.

