Il centrodestra si avvicina alle primarie, con alcune mosse che evidenziano l'interesse per le future scelte politiche. Mentre il panorama a sinistra si concentra su interpretazioni e retroscena, il dibattito tra le forze di centrodestra si fa più concreto, delineando le possibili strategie e candidature. In questo contesto, le primarie rappresentano un momento di confronto e confronto tra le diverse anime del centrodestra, con attenzione alle dinamiche interne e alle prospettive future.

Tentazione primarie. Ché se da una parte (politica, quella a sinistra) adesso ci si attacca all’esegesi di una sola parola - «discontinuità» - per non sconfessare Beppe Sala rimarcando però, in un certo senso, lo stesso concetto (il caso è quello delle dichiarazioni rilasciate dal segretario meneghino del Pd, Alessandro Capelli, al Corsera circa la Milano del 2027: «Discontinuità è una parola che non ho usato nell’intervista, era in una domanda. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e non ci sono contraddizioni a dire che bisognerà ragionale di una stagione nuova»), sull’altro lato dell’emiciclo comunale, ossia in casa centrodestra, l’idea inizia a serpeggiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Centrodestra, "tentazione primarie": partono le manovre

Leggi anche: Il centrodestra a Milano potrebbe scegliere il candidato sindaco con le primarie

Leggi anche: "Centrodestra, primarie per scegliere il candidato"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Centrodestra, tentazione primarie: partono le manovre | .it.

Milano, primarie a centrodestra? La "terza via" anti-Sardone di Albertini - Il dibattito sulle primarie nel centrodestra milanese si fa sempre più concreto. affaritaliani.it

"Primarie aperte per la sinistra e il centrodestra" - Paolo Casotti, storico esponente della sinistra massese impegnato da anni nel mondo del terzo settore e del volontariato, sostiene la necessità delle primarie per le coalizioni di centrodestra e ... lanazione.it

Il centrodestra è spaccato sulla scelta del candidato sindaco di Milano: sempre più lontana l’ipotesi primarie - La coalizione di centrodestra ragiona sull’ipotesi delle primarie per l’individuazione del candidato sindaco di Milano per il 2027. fanpage.it

Abbiamo letto l’ultimo intervento del consigliere di Forza Italia, Alessandro Guarducci. Tante belle parole per dire una cosa semplice: secondo lui, per vincere a Livorno il centrodestra dovrebbe smettere di fare… il centrodestra. Dovremmo essere meno netti, p - facebook.com facebook