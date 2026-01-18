Centrodestra tentazione primarie | partono le manovre

Da liberoquotidiano.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra si avvicina alle primarie, con alcune mosse che evidenziano l'interesse per le future scelte politiche. Mentre il panorama a sinistra si concentra su interpretazioni e retroscena, il dibattito tra le forze di centrodestra si fa più concreto, delineando le possibili strategie e candidature. In questo contesto, le primarie rappresentano un momento di confronto e confronto tra le diverse anime del centrodestra, con attenzione alle dinamiche interne e alle prospettive future.

Tentazione primarie. Ché se da una parte (politica, quella a sinistra) adesso ci si attacca all’esegesi di una sola parola - «discontinuità» - per non sconfessare Beppe Sala rimarcando però, in un certo senso, lo stesso concetto (il caso è quello delle dichiarazioni rilasciate dal segretario meneghino del Pd, Alessandro Capelli, al Corsera circa la Milano del 2027: «Discontinuità è una parola che non ho usato nell’intervista, era in una domanda. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e non ci sono contraddizioni a dire che bisognerà ragionale di una stagione nuova»), sull’altro lato dell’emiciclo comunale, ossia in casa centrodestra, l’idea inizia a serpeggiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

centrodestra tentazione primarie partono le manovre

© Liberoquotidiano.it - Centrodestra, "tentazione primarie": partono le manovre

Leggi anche: Il centrodestra a Milano potrebbe scegliere il candidato sindaco con le primarie

Leggi anche: "Centrodestra, primarie per scegliere il candidato"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Centrodestra, tentazione primarie: partono le manovre | .it.

Milano, primarie a centrodestra? La "terza via" anti-Sardone di Albertini - Il dibattito sulle primarie nel centrodestra milanese si fa sempre più concreto. affaritaliani.it

"Primarie aperte per la sinistra e il centrodestra" - Paolo Casotti, storico esponente della sinistra massese impegnato da anni nel mondo del terzo settore e del volontariato, sostiene la necessità delle primarie per le coalizioni di centrodestra e ... lanazione.it

Il centrodestra è spaccato sulla scelta del candidato sindaco di Milano: sempre più lontana l’ipotesi primarie - La coalizione di centrodestra ragiona sull’ipotesi delle primarie per l’individuazione del candidato sindaco di Milano per il 2027. fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.